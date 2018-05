Zeker twee doden en dertien gewonden bij aanslagen op kerken Indonesië

'Er waren drie aanslagen tegen kerken', zei politiewoordvoerder Frans Barung Mangera. De drie aanslagen vonden plaats in een tijspanne van minder dan tien minuten. De eerste gebeurde om 7.30 uur lokale tijd (2.30 uur in België).

De autoriteiten gaven voorlopig slechts meer uitleg over één aanslag, die tegen de katholieke kerk Santa Maria. Nog niemand heeft de aanslagen opgeëist. 'We kregen bevestiging dat één persoon ter plaatse overleed, en één in het ziekenhuis', zei Mangera. Twee politieagenten en burgers raakten gewond. 'In totaal liggen er dertien personen in het ziekenhuis.'

Surabaya is de op een na grootste stad van Indonesië. De religieuze onverdraagzaamheid nam er de voorbije jaren toe. Negentig procent van de bevolking is moslim, maar er zijn ook christelijke, boeddhistische en hindoeminderheden. Zo schakelde de politie in februari een man uit die gewapend met een zwaard een kerk aanviel in Sleman, op het eiland Java, waar op dat moment een mis aan de gang was. Er raakten toen vier personen gewond, onder wie een priester.