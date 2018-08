Zeker tien doden door stortvloed in Zuid-Italiaanse kloof

Zes personen raakten gewond. Een kind is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. In totaal zijn 23 personen gered, bericht nieuwsagentschap Ansa op basis van de prefectuur. Zeker drie personen zijn nog vermist.

De zoektocht naar hen ging afgelopen nacht door. Het ongeluk gebeurde in de kloof van Raganello, in de buurt van bergdorp Civito, in regio Calabrië. Hevige neerslag deed er een riviertje aanzwellen, berichten Italiaanse media. De toeristen zijn door de stortvloed verrast. In eerdere berichten was sprake van acht dodelijke slachtoffers.