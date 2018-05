Zeker negen doden bij reeks aanslagen op kerken Indonesië

De explosies gebeurden tijdens de zondagmis, in een tijdspanne van enkele minuten, in Surabaya, de op een na grootste stad van het land op het eiland Java. In totaal zouden drie kerken getroffen zijn.

De eerste explosie vond plaats om 7.30 uur lokale tijd (2.30 uur in België) in de katholieke kerk Santa Maria. De politie vermoedt dat het om een zelfmoordaanslag ging. Op tv waren er beelden te zien van een sterk beschadigde kerk. Getuigen spreken van talrijke slachtoffers.

Korte tijd later was er een explosie in een andere kerk van de pinksterbeweging en in een protestantse kerk. Voorlopig zijn de aanslagen nog niet opgeëist.

Havenstad Surabaya is met 2,6 miljoen inwoners de op een na grootste stad van Indonesië. Sinds meer dan anderhalf jaar komt er regelmatig islamistisch geweld voor. Van de meer dan 260 miljoen inwoners is ruim 85 procent moslim. Het is bijgevolg het grootste moslimland ter wereld. Katholieke en protestantse christenen maken ongeveer 10 procent van de bevolking uit.

De aanslagen zijn het werk van een aan terreurmilitie IS gelinkte organisatie, zegt het nationale inlichtingenagentschap.

Volgens de woordvoerder van inlichtingenagentschap BIN plande Aman Abdurrahman, een vermoedelijke leider van Jamaah Ansharut Daulah (JAD), al een tijdje aanslagen. Maar eerst zou de politie het doelwit geweest zijn. 'Ze wilden politiedoelwitten aanvallen op 11 mei, maar omdat de politie voorbereid was, zochten ze andere doelwitten', zei woordvoerder Wawan Purwanto aan Metro TV. Tegen Abdurrahman loopt momenteel een proces in Indonesië voor een aanslag in 2016.