Zeker 50 doden bij bosbranden rond Athene, noodtoestand in wijde omgeving

De vorige balans maakte gewag van 24 doden. In de buurt van de havenstad Rafina, op minder dan 25 kilometer ten oosten van de Griekse hoofdstad, werden 26 nieuwe lijken gevonden, melden het Rode Kruis en de plaatsvervangende burgemeester van Rafina, Georgios Kokkolis, dinsdagochtend.

Regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos zei dinsdagochtend op tv dat ook negentig personen gewond zijn geraakt bij de branden, die ten westen en oosten van de Griekse hoofdstad woeden. Enkelen zijn er ernstig aan toe.

Tv-journalisten ter plaatse berichten dat de balans nog sterk kan stijgen. Op verschillende plaatsen ten oosten van Athene vinden hulpverleners steeds weer verkoolde lichamen. In de wijde omtrek van Athene is de noodtoestand uitgeroepen.

'Nu de hulpdiensten vooruitgang boeken, riskeren we nieuwe slachtoffers te ontdekken. De nacht zal lang zijn', zei een persverantwoordelijke van de brandweer maandagavond nog.

Twee slachtoffers die in de regio werden aangetroffen, die door vlammen verwoest is, overleden terwijl ze overgebracht werden naar het ziekenhuis, zei de crisiscel van het ministerie van Gezondheid. De havenpolitie op zijn beurt meldde drie stoffelijke overschotten in de haven van Rafina. Twee buitenlandse toeristen zouden er vermist zijn.

De Griekse president annuleerde de jaarlijkse receptie dinsdag om het herstel van de democratie in Griekenland in juli 1974 te herdenken. 'De strijd tegen de vlammen is nu prioritair', zei premier Alexis Tsipras, na een crisisvergadering. Ook hij sprak van een 'moeilijke nacht'.

Zeshonderd brandweerlieden in de weer

Tsipras suggereerde al dat sommige vuurhaarden door brandstichters zijn gestart. Volgens de premier zijn er meer dan zeshonderd brandweerlieden in de weer tegen de drie vuurhaarden die in de loop van de dag waren ontstaan. Twee daarvan woekerden 's nachts voort: één rond het dorpje Mati, en één 55 kilometer ten westen van de hoofdstad, dichtbij kustdorpje Kineta, naast de autosnelweg die naar het Kanaal van Korinthe leidt.

Door de nacht moesten de luchtoperaties stopgezet worden. Daarvoor waren er acht vliegtuigen en acht helikopters ingezet. De secretaris-generaal van de burgerbescherming, Yannis Kapakis, zegt dat de branden aangewakkerd werden door winden tot meer dan honderd kilometer per uur, een 'extreme situatie'.

Premier Tsipras kortte een bezoek aan Bosnië in om de operaties te leiden. Athene activeerde ook een Europees burgerbeschermingsmechanisme om versterking te vragen aan partnerlanden. Cyprus en Spanje zegden al hulp toe, zegt Kapakis, het hoofd van de Griekse burgerbescherming.

Op tv-beelden was te zien hoe de vlammen burgers in paniek de wegen op jagen. Vele huizen zijn beschadigd. De temperaturen in Griekenland lopen op tot meer dan 40 graden. Ook dinsdag worden nog moeilijke weersomstandigheden verwacht.