Zeker 35 doden bij instorting snelwegbrug bij Genua

Daarnaast zijn er 14 gewonden, van wie er vier levend vanonder het puin gehaald zijn. Vijf gewonden zijn in levensgevaar. Er zouden ook nog een tiental vermisten zijn.

Op het moment van de instorting reden volgens Angelo Borrelli, hoofd van de Civiele Bescherming 30 tot 35 wagens en drie zware voertuigen op de brug. Alle dodelijke slachtoffers zijn inzittenden van de auto's. Technici van de snelwegbeheerder onderzoeken intussen de stabiliteit van de rest van de brug.

Het gaat om de Ponte Morandi, een vierbaansweg die ook als het Polcevera-viaduct wordt aangeduid. De brug stortte even voor 12 uur in.

De brug, die over een afstand van 100 meter is ingestort, is een van de belangrijke verkeersknooppunten in de Ligurische hoofdstad.

De A10 Genua-Savona werd in beide richtingen afgesloten op het stuk tussen de afrit A7 Genua-Milaan en de afrit Luchthaven Genua.

Oorzaak

De meeste brokstukken van de ingestorte snelwegbrug in Genua zijn in de Polcevera gevallen, maar enkele brokstukken zijn op huizen en loodsen terechtgekomen. Dat is te zien op beelden van Italiaanse media.

De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk: een structurele verzakking is een hypothese, maar sommige media maken ook gewag van een hevig onweer op het moment van de ramp.

In de regio Ligurië regent het al uren onophoudelijk. De civiele bescherming had code oranje afgekondigd.

De brug werd in de jaren zestig gebouwd, is meer dan een kilometer lang en 90 meter hoog.

Reynders: 'Gedachten gaan naar de slachtoffers'

'Vanuit Italië gaan mijn gedachten naar de slachtoffers van de tragedie in Genua en hun families. We zijn solidair met de Italianen en de Italiaanse autoriteiten', reageert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) op Twitter na de instorting van een snelwegbrug in Genua.

De FOD Buitenlandse Zaken laat weten dat het nog te vroeg is om te achterhalen of er landgenoten betrokken zijn. Reynders verblijft momenteel zelf in Italië.