Zeker 13 doden bij bomaanslag in Bagdad, aanslag opgeëist door IS

Een autobom ontplofte maandag in een drukke winkelstraat in de voornamelijk sjiitische wijk Amil, in het zuiden van Bagdad. De aanslag werd ondertussen opgeëist door terreurgroep IS, die meldt dat er 21 mensen om het leven komen. De boodschap van IS kon niet geauthentificeerd worden, aldus dpa.

IS was al verantwoordelijk voor enkele van de dodelijkste aanvallen in de stad, waaronder een aanval met een autobom in februari waarbij 45 mensen om het leven kwamen. De radicale soennieten kiezen vaak marktplaatsen, restaurants en andere veelbezochte locaties in sjiitische wijken als doelwit, of sjiitische religieuze ceremonies.

In Irak is momenteel een door de Verenigde Staten gesteund offensief aan de gang om IS te verdrijven uit zijn bolwerk Mosoel, de op een na grootste stad in het land. De Iraakse troepen hebben de extremisten vorige maand uit het oosten van de stad verdreven, en naderen nu het historische stadscentrum.