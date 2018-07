'Zeker 100 doden bij nieuwe zelfmoordaanslagen van IS in Syrië'

Dat melden zowel de Syrische staatsmedia als het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Damascus geeft geen officiële slachtofferbalans, volgens het SOHR vielen bij de aanslagen meer dan 100 doden en nog tientallen gewonden.

'Er zijn 35 burgers gedood en ook 67 bewindsgetrouwe strijders', zegt directeur Rami Abdel Rahmane van het SORH. 'Het gaat om de zwaarste balans in deze provincie sinds het begin van het conflict' in 2011.

Verschillende aanslagen

Volgens Abdel Rahmane lieten drie kamikazes hun bomgordels ontploffen in de stad As-Suwayda, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Andere kamikazes zouden aanvallen hebben uitgevoerd in drie dorpen in het noordoosten van de provincie. Onder de slachtoffers zouden zich zowel burgers als pro-Assad strijders bevinden.

Het officiële Syrische nieuwsagentschap Sana meldde dat één zelfmoordterrorist van IS zich opblies op een markt in de stad. Veiligheidspersoneel zette daarop de achtervolging in op twee andere kamikazes, die zichzelf vervolgens ook lieten ontploffen.

Maanden

Het is maanden geleden dat IS een operatie van deze omvang heeft ontplooid in Syrië, waar de jihadistische groepering grote verliezen moest incasseren en nog slechts een handvol zones controleert.

De gevechten in de zuidelijke regio duren intussen verder. De Syrische luchtmacht viseert schuilplaatsen van IS-militanten ten noordoosten van de provinciehoofdstad en zou ook een pogingen van IS hebben voorkomen om enkele andere dorpen binnen te vallen.