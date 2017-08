Zal Kim Jong-un zijn kernwapens opgeven in ruil voor vrede met een onbetrouwbare partner?

Dat lijkt er inderdaad op. Niet omdat Donald Trump ermee heeft gedreigd Noord-Korea 'met furie en vuur' te zullen treffen, maar omdat veel meer mensen in Washington een confronterende aanpak genegen zijn. En omdat Noord-Korea zijn kernwapens in geen geval zal opgeven zonder een verregaand vredesakkoord. Zal Trump ooit nog een hamburger eten met Kim Jong-un? Dat sluit ik niet uit. Maar van dat moment zijn we nog ver verwijderd.

