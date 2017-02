Yezidisch jongetje Ayman ziet na 18 maanden familie terug

Ayman's ouders kwamen om het leven of werden als slaaf verkocht toen IS-militanten in 2014 de Yezidi-minderheid in Irak uitmoordden. De militanten verkochten het vierjarige jongetje aan een moslim-echtpaar in Mosul. Zijn familie dacht achttien maanden lang dat hij dood was, maar nadat Irakese soldaten oost-Mosul bevrijdden, werd Ayman herenigd met zijn familie.