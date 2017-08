Xi Jinping vraagt Trump woorden en daden te vermijden die spanning opdrijven

Xi Jingping pleitte tijdens het gesprek in de nacht van vrijdag op zaterdag ervoor dat alle partijen zich terughoudend opstellen. De Chinese machthebber vroeg 'te volharden richting dialoog, onderhandelingen en een politieke beslissing'.

Het Witte Huis meldde na afloop van het gesprek dat Noord-Korea het 'provocatieve gedrag dat leidt tot escalatie' moet stopzetten. De twee presidenten 'herhaalden hun gemeenschappelijk engagement voor een kernwapenvrij Koreaans schiereiland'. Noord-Korea en de VS zijn al een week in een retorische wedloop verwikkeld rond Pyongyangs kernwapenprogramma. Zo dreigde het regime van Kim Jong-un om een kernwapen af te vuren op Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan.

Het Witte Huis liet zaterdag na een telefoongesprek tussen Trump en Guams gouverneur Eddie Calvo weten dat de Amerikaanse troepen paraat staan om het eiland en de bevolking te verdedigen.