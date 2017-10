Xi Jinping: 'China zal zijn deuren voor de wereld niet sluiten'

In zijn speech wees Xi Jinping onder meer op zijn verwezenlijkingen rond armoedebestrijding, de hervorming van het leger, en zijn grootschalige anticorruptiecampagne. Daarna blikte hij vooruit en waarschuwde hij op de 'ondermijning' van de Communistische Partij. 'We moeten alles verwijderen dat de zuiverheid van onze partij ondermijnt en ons ontdoen van elk virus dat de gezondheid van onze partij uitholt', luidde het onder meer. In de Chinese economie moeten ook enkele 'acute problemen door onevenwichtige en inadequate ontwikkeling' worden aangepakt.

Daarnaast gaf de president ook aan dat China steeds meer open wordt voor de wereld. 'China zal zijn deuren voor de wereld niet sluiten. We zullen enkel meer en meer open worden', luidde het. Concreet wil hij transcontinentale handel aanzwengelen en het infrastructuurnetwerk verbeteren om de verbinding met het land te verbeteren.

Op het vijfjaarlijkse partijcongres, dat een week zal duren en waaraan 2.300 leden deelnemen, worden de leden van het Centraal Comité gekozen. Dat kiest dan op zijn beurt wie er in het Politbureau mag zetelen, het almachtige uitvoerende orgaan van de partij, waarin onder anderen de president zetelt. Het negentiende partijcongres is erg belangrijk omdat een groot deel van het Centraal Comité en het Politbureau vervangen moet worden. Veel van de leden hebben de maximumleeftijd bereikt, of waren het slachtoffer van de grootschalige anticorruptiecampagne van Xi.

Ook in het het staande comité van het Politbureau, dat uit zeven leden inclusief de president bestaat, moet meer dan helft vervangen worden. XI heeft nu dus de kans om zich te omringen met meer bondgenoten en zijn opvolging in 2022 te verzekeren. Verwacht wordt dat de president zijn greep op de macht zal verstevigen.