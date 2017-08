Wrak van in 1945 vergane oorlogsschip USS Indianapolis gevonden

Het onderzoeksteam wordt geleid door Paul Allen, de mede-oprichter van Microsoft. 'We hebben het wrak gelokaliseerd van de USS Indianapolis, op 5500 meter diepte', aldus Allen.

We've located wreckage of USS Indianapolis in Philippine Sea at 5500m below the sea. '35' on hull 1st confirmation: https://t.co/V29TLj1Ba4 pic.twitter.com/y5S7AU6OEl -- Paul Allen (@PaulGAllen) August 19, 2017

De kruiser had onderdelen van de atoombom die enkele dagen later op Hiroshima zou gedropt worden naar het eiland Tinian gebracht.

Tijdens de terugreis werd het schip, met 1.197 opvarenden aan boord, getorpedeerd door een Japanse onderzeeër. Het zonk in 12 minuten.

Toch konden 800 opvarenden levend het zinkend schip verlaten. Hulp arriveerde echter maar vijf dagen later. Tegen die tijd waren nog 316 van de 800 geredden in leven. De anderen waren omgekomen door uitputting, aanvallen van haaien, verdrinking of dehydratatie. 22 bemanningsleden zijn volgens de site van Paul Allen op dit ogenblik nog in leven.

De doorbraak kwam volgens The Washington Post nadat een historicus in een log een observatie vanuit een ander schip van de USS Indianapolis terugvond, die het schip westelijker plaatste dan tot dusver gedacht. De onderzoekers moesten nog altijd een gebied van zowat 1500 vierkante kilometer uitkammen. Er zal nu een team van archeologen uitgestuurd worden om het wrak te onderzoeken.