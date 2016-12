Wordt David Cameron de nieuwe NAVO-baas?

Oud-premier David Cameron wordt in verschillende Britse media genoemd als opvolger van huidig secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg.

Cameron nam in juni ontslag als premier nadat hij het referendum over de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie verloor. Door de brexit is de rol die Groot-Brittannië nog kan spelen op het internationale toneel verzwakt. Een kandidaat voor de hoogste post binnen de militaire alliantie zou een manier kunnen zijn om een voet tussen de deur te kunnen blijven hebben in het Europese veiligheidsbeleid.

Bronnen binnen de overheid zeggen volgens The Guardian dat er nog geen beslissing is genomen omtrent een mogelijke Britse kandidaat voor de functie van NAVO-secretaris-generaal. Eveneens is te horen dat Camerons verleden in Libië hem mogelijk parten zou kunnen spelen toen hij een militaire interventie steunde om dictator Muammar Khaddafi te verwijderen. De naam van Camerons vader werd ook genoemd in de onthullingen omtrent de Panama Papers.

Misnoegd

Bovendien heeft Cameron niet alleen de steun nodig van de huidige Britse premier Theresa May, indien hij de hoge functie ambieert, maar ook van andere Europese leiders die mogelijk nog steeds misnoegd zijn met hem omdat hij het EU-referendum niet kon winnen.

Het publieke leven na het Britse premierschap blijkt zelden eenvoudig. Nadat hij Downing Street verliet, werd verschillende keren gesuggereerd dat Gordon Brown algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou worden, maar daar had hij de steun van George Osborne nodig voor moeten hebben. Ook Tony Blair verdween voornamelijk naar de achtergrond na zijn politieke carrière. (TE)