Worden de Catalaanse separatisten uit hun fractie in het Europees Parlement gegooid?

Bij de De Alliantie van Liberalen in Democraten voor Europa (ALDE) groeit de frustratie over de houding van de Catalaanse separatisten. Omdat de partij van voormalig Catalaans president Carles Puigdemont PDeCAT in een nieuwe beweging is opgegaan en haar financiële verplichtingen niet langer nakomt, wordt het lidmaatschap van de Europese fractie opnieuw overwogen. Bovendien groeit de frustratie over de Catalaanse separatisten zienderogen.

