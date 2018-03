Woelige week voor brexit: een gelekt EU-rapport en 2,7 miljard euro achterstallige douanekosten

De situatie tussen Londen en Brussel is eind februari explosief geworden door onenigheid over de Noord-Ierse grenskwestie. Enkele dagen later gaf Brits premier Theresa May een langverwachte toespraak waarin ze haar visie op de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uiteen zette. Het probleem? Ze vraagt wat niemand haar zal geven en maakte inhoudelijk geen indruk op Brussel. Dat blijkt uit een gelekt intern document dat de Britse krant The Guardian deze week in handen kreeg.

