Autocraten proberen op het agressieve af grote sportevenementen binnen te halen, en daar hebben ze zo hun eigen redenen voor. Het levert hen namelijk publiciteit en een schijn van fatsoen op, en laat dat nu net twee dingen zijn waar Rusland wanhopig naar op zoek is.

WK van de schande: Gruwelijkheden in Syrië werpen duistere schaduw over WK voetbal in Rusland

Over een kleine honderd dagen wordt in Rusland de aftrap gegeven van het WK voetbal, het best bekeken grote sportevenement ter wereld. Duizenden supporters zullen neerstrijken in de Russische steden en miljoenen mensen zullen de wedstrijden volgen op tv, maar intussen dreigt het toernooi helemaal overschaduwd te worden.

Terwijl Rusland zich opnieuw probeert op te werpen als een modern land en een zelfverzekerde grootmacht, steunen de Russische troepen het Syrische leger in zijn meedogenloze strijd om terrein te heroveren op de antiregeringsmilities. De gevolgen voor de burgerbevolking zijn rampzalig.

De recentste wandaden van de Russisch-Syrische militaire alliantie vonden plaats in Oost-Ghouta. Het rebellenbolwerk in de buurt van Damascus is het doelwit van willekeurige aanvallen en lijdt onder een van de langste militaire belegeringen uit de recente geschiedenis.

Toen de oorlog in 2011 losbarstte, heeft Rusland de Syrische overheid van meet af aan in bescherming genomen, ook al werd de eigen bevolking afgeslacht, vergast en uitgehongerd. Toen het regime van president Bashar al-Assad in 2015 leek te wankelen, stuurde Rusland troepen naar het land. Zo kon Assad opnieuw de bovenhand nemen, en dood en ellende zaaien onder de Syriërs in de gebieden die in handen zijn van de antiregeringsmilities. Er werd weinig, om niet te zeggen helemaal niets, ondernomen om de burgerbevolking te beschermen.

Sinds Rusland acht jaar geleden, met de nodige controverse, werd aangeduid als gastland van de Wereldbeker voetbal, heeft het heel wat internationale kritiek te slikken gekregen. Zo was er niet alleen de Russische betrokkenheid in de annexatie van de Krim en in het conflict in Oost-Oekraïne, maar barstte er ook een groot dopingschandaal in de sport uit en zou het land de Amerikaanse verkiezingen van 2016 hebben beïnvloed. Het Kremlin heeft ook zwaar uitgehaald naar binnenlandse dissidenten en keurde een discriminerende anti-homopropagandawet goed.

De organisatie van het grootste toernooi van de populairste sport ter wereld is voor Rusland dan ook de ideale manier om zijn blazoen op te poetsen en zachte macht uit te oefenen.

Het hele toernooi lang zal mascotte Zabivaka ('hij die scoort') - een cartooneske wolf die 'fun, charme en zelfvertrouwen uitstraalt' - tenslotte 'een ambassadeur van Rusland' zijn.

Het WK voetbal kan een welkome onderbreking zijn van de rampzalige gebeurtenissen op het wereldtoneel. Sport en politiek kunnen een ongemakkelijke combinatie zijn. Maar sommige misdaden zijn zo vreselijk dat we er de ogen niet voor kunnen sluiten.

De Russische president Vladimir Poetin hunkert naar het herstel van de grootsheid van Rusland en wil het WK voetbal de geschiedenis laten ingaan als het toernooi van 'de vriendschap en de fair play'. Die woorden klinken evenwel hol in het licht van de gebeurtenissen in Oost-Ghouta, waar een offensief van de Syrisch-Russische alliantie sinds 19 februari meer dan duizend burgerdoden zou hebben geëist. De bommen kwamen neer op medische voorzieningen en ziekenwagens, huizen werden vernield, en honderdduizenden burgers zitten er als ratten in de val.

Er lijken maar weinig pogingen te worden ondernomen om te vermijden dat de bommen nog meer burgers doden en verminken.

Na de slopende onderhandelingen die vorige maand plaatsvonden, stemde Rusland in met een resolutie van de VN-Veiligheidsraad, waardoor humanitaire konvooien opnieuw vrije doorgang krijgen en honderdduizenden burgers, onder wie veel kinderen, geholpen kunnen worden. Maar sindsdien is er op het terrein weinig veranderd. Als Moskou al iets heeft ondernomen om zijn Syrische partner onder druk te zetten om de resolutie te laten nakomen, dan was dat in geen geval toereikend.

Er lijken maar weinig pogingen te worden ondernomen om te vermijden dat de bommen nog meer burgers doden en verminken. Meer nog, het enige hulpkonvooi dat Oost-Ghouta bereikte sinds de resolutie is aangenomen, moest zeventig percent van de medische hulpgoederen afstaan aan de regeringstroepen.

Poetin mag niet langer dralen: hij moet zijn Syrische bondgenoot in toom houden en hem doen afzien van de aanvallen op burgers. De inwoners van Oost-Ghouta hebben dringend humanitaire hulp en medische bijstand nodig. Als hij laat betijen, dreigt het Russische gloriemoment de geschiedenis in te gaan als het WK van de schande.

Philippe Bolopion is Deputy Director Global Advocacy bij Human Rights Watch. Volg hem op Twitter @Bolopion