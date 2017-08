Witte Huis vraagt aan Congres om extra geld vrij te maken, 100.000 woningen beschadigd

Door de orkaan en het noodweer dat die met zich meebracht, raakten naar schatting 100.000 woningen beschadigd, terwijl al 39 mensen het leven lieten. Zowat 7.000 patiënten werden geëvacueerd uit ziekenhuizen in Beaumont, Texas, waar geen watertoevoer meer is nadat een pompstation was ondergelopen. 120.000 mensen zaten zonder water in de Texaanse stad.

Harvey kwam vorige week vrijdag aan land als een orkaan van categorie 4 (op een schaal van 5), en bracht een recordhoeveelheid regen met zich mee, wat leidde tot catastrofale overstromingen. Op sommige plaatsen viel op enkele dagen tijd tot 1.250 liter water per vierkante meter, een record voor het Amerikaanse vasteland. De hulpdiensten hebben duizenden mensen geëvacueerd; 30.000 mensen zochten onderdak in noodopvangcentra.

Vicepresident Mike Pence bracht donderdag een bezoek aan de getroffen gebieden in Texas. In Rockport verklaarde hij dat het Amerikaanse volk de slachtoffers steunt. 'We zijn hier vandaag voor jullie, we zullen hier morgen zijn', aldus Pence. Hij dankte ook de hulpverleners 'die op dit moment bewoners redden uit gevaarlijke situaties', en stelde ook dat hij er samen met verschillende kabinetsmedewerkers over waakt dat de federale middelen optimaal worden ingezet om de staat te helpen.

De gouverneur van Texas Greg Abbott riep zondag uit tot een 'dag van gebed' voor alle mensen die getroffen zijn door het noodweer.