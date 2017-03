Witte Huis: 'Trump betaalde 38 miljoen inkomensbelastingen in 2005'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2005 38 miljoen dollar belastingen betaald op een inkomen van 150 miljoen. Dat heeft het Witte Huis gemeld, nadat de president maandenlang geweigerd heeft om iets van informatie vrij te geven over zijn belastingen.

De aankondiging komt er echter niet zo maar: MSNBC-talkshowhost Rachel Maddow kondigde eerder op de dag aan dat ze de belastingaangifte van Trump voor dat jaar in handen had gekregen. Nog vooraleer Maddow met cijfers kwam, stuurde het Witte Huis een geagiteerde boodschap de wereld in. Maddow zou de informatie ontvangen hebben van journalist David Cay Johnston, die columnist is bij de Daily Beast.

Het is een traditie in de VS dat presidentskandidaten hun belastingaangiftes vrijgeven tijdens hun campagne, maar Trump heeft dat altijd geweigerd, wat leidde tot speculaties over belastingontduiking door Trump. Dinsdag kon het Witte Huis echter niet snel genoeg communiceren over de belastingen van Trump van 2005.

"Je weet dat je wanhopig bent om kijkcijfers te halen als je de wetgeving wil schenden om een verhaal naar buiten te brengen over twee pagina's van een belastingaangifte van meer dan een decennium geleden", reageerde het Witte Huis in een mededeling nog voor het begin van de uitzending van de "Rachel Maddow Show."

"Vooraleer hij verkozen werd tot president was Trump een van de meest succesvolle zakenmannen ter wereld, met een verantwoordelijkheid tegenover zijn bedrijf, familie en werknemers om niet meer belastingen te betalen dan wettelijk verplicht", aldus nog het Witte Huis.

In de mededeling verklaart het Witte Huis dat Trump 38 miljoen belastingen betaald heeft in 2005 op een inkomen van 150 miljoen dollar, wat neerkomt op 25 procent, en daarnaast "tientallen miljoenen dollars aan andere taksen" heeft betaald.

Het Witte Huis wijst er nog op dat het "totaal illegaal is om belastingaangiften te stelen en publiceren". "De oneerlijke media kunnen dat onderdeel van hun agenda blijven nastreven, terwijl de president zal focussen op zijn agenda, waaronder een belastinghervorming die voor alle Amerikanen voordelig is", klinkt het nog.

De stempel "Client copy" op de belastingaangifte voedt overigens nog de speculatie dat het lek uit de entourage van Trump zelf komt: