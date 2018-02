Witte Huis na omstreden memo: 'Geen herschikking ministerie van Justitie'

'Er is niets veranderd aan het vertrouwen van de president in de viceminister van Justitie (Rod Rosenstein),' zei adjunct-woordvoerder Raj Shah aan nieuwszender CNN. 'We verwachten nog altijd dat hij zijn job verder uitoefent en ik bevestig namens het Witte Huis dat er geen veranderingen zullen gebeuren op het ministerie van Justitie'.

De persmededeling is opvallend omdat Trump eerder weigerde te bevestigen of te ontkennen dat hij Rosenstein zou ontslaan. Op de vraag van een journalist of Rosenstein ontslagen zal worden, antwoordde de president vaag: 'Zoek dat zelf maar uit'.

Eerder op de dag had hij met een tweet de speculaties gevoed dat hij grote kuis wil houden in de toplagen van de FBI en het Justitieministerie.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018

Vooraanstaande Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben Trump in een brief echter gewaarschuwd voor een institutionele crisis indien hij tot ontslagen zou overgaan. 'Het ontslaan van Rosenstein, van leiding van het ministerie van Justitie of van (speciaal aanklager in het Rusland-onderzoek, nvdr.) Robert Mueller kan uitmonden in een crisis van een aard die wij sinds het Saturday Night Massacre niet meer kenden,' luidt het in de brief. Met dat laatste wordt gedoeld op het moment in de Watergate-crisis dat president Richard Nixon gelastte speciaal aanklager Archibald Cox te ontslaan. Dit leidde tot het ontslag van de toenmalige minister van Justitie en zijn adjunct.

Omstreden memo

In de zogenaamde FISA- of Nunes-memo, besteld door voorzitter Devin Nunes van de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden, worden de FBI en functionarissen van het ministerie van Justitie beschuldigd de rechter te hebben misleid om een mandaat te krijgen om de vroegere adviseur van de Trump-campagne, Carter Page, af te luisteren.

Volgens de memo was dat mandaat immers gebaseerd op informatie die werd vergaard door een partijdige FBI-bron, Christopher Steel, die ook betaald werd door de Democratische Partij en het campagneteam van Hillary Clinton, 'wat duidelijk een anti-Trump-partijdigheid aantoont'. Het door Steele bijeengegaarde dossier bevatte aanwijzingen van contacten van Carter met Rusland.

De vraag om het mandaat te krijgen was ondertekend door vier functionarissen: toenmalig FBI-directeur James Comey, zijn vroegere adjunct Andrew McCabe, de vroegere viceverantwoordelijke van het ministerie Sally Yates en de huidige viceminister van Justitie Rod Rosenstein. Rosenstein is sinds april verantwoordelijk voor het toezicht op het onderzoek van speciaal aanklager Mueller, nadat minister van Justitie Jef Sessions zichzelf wraakte.

Critici van de nota zeggen dan weer dat die misleidend is en probeert het onderzoek van Mueller te ondermijnen.

De FBI zegt 'zeer bezorgd' te zijn omdat het 'in het document feiten zijn weggelaten die een fundamentele impact hebben op de juistheid' van de memo. Zo vermeldt de memo niet dat de FBI Page al verdacht sinds 2013, lang voor het aan Steele toevertrouwde onderzoek en dat het dossier van Steele niet leidde tot de start van het onderzoek. Dat startte pas in juli 2016, toen de inlichtingendiensten hadden vastgesteld dat er intensieve communicatie was tussen de Russen en de naaste omgeving van de Republikeinse presidentskandidaat.

Huidig FBI-directeur Christopher Wray, door Trump zelf aangesteld, waarschuwde Trump tegen groen licht voor publicatie van de memo.