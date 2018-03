Witte Huis haalt uit naar Mahmoud Abbas, na 'totaal misplaatste beledigingen'

David Friedman, zelf een jood, had in het verleden gezegd dat de illegale nederzettingen in Palestijnse gebieden deel uitmaken van Israël en verstuurde eerder op maandag nog een tweet waarin hij naar de Westelijke Jordaanoever verwijst als 'in het noorden' van Israël.

Tragedy in Israel. 2 young soldiers, Netanel Kahalani and Ziv Daos, murdered in the North, and father of 4, Adiel Kolman, murdered in Jerusalem, by Palestinian terrorists. Such brutality and no condemnation from the PA! I pray for the families and the wounded – so much sadness. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) March 19, 2018

'De tijd is gekomen voor president Abbas om te kiezen tussen haatdragende retoriek en concrete, praktische inspanningen om de levenskwaliteit van zijn volk te verbeteren en hen naar vrede en welvaart te leiden',verklaarde Jason Greenblatt, die binnen het Witte Huis het Iraëlisch-Palestijnse conflict opvolgt. Volgens Greenblatt zullen de Verenigde Staten zich echter blijven inzetten voor vrede in de regio en worden de laatste eindjes van een plan aan elkaar geknoopt om dat te bewerkstelligen.

De Palestijnen hebben sinds de omstreden beslissing van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, echter al meerdere keren aangegeven dat 'de Amerikanen zichzelf gediskwalificeerd hebben om nog als bemiddelaar in het Midden-Oosten op te treden'.

De gewraakte uitspraak van Mahmoud Abbas was de volgende (als opgetekend in The Jerusalem Post): 'De regering Trump heeft gezegd dat het bouwen van nederzettingen legitiem is. Dat is wat meerdere Amerikaanse bewindslieden hebben gezegd, daarbij hun ambassadeur in Tel Aviv, David Friedman. Hij zei dat ze nederzettingen bouwen in hun land. Zoon van een hond, ze bouwen in hun land? Hij is een kolonist en zijn familieleden zijn kolonisten'.