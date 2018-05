Witte Huis: 'Geweld in Gaza enkel de schuld van Hamas'

De huidige escalatie zal een vredesplan echter geen schade toebrengen, zei Raj Shah. Dat vredesplan van de Amerikaanse regering zal op een geschikt moment gepresenteerd worden. Op de vraag of de VS Israël gezien de vele doden maandag tot terughoudendheid zal oproepen, zei Shah dat dat niet nodig was. Hamas draagt immers de verantwoordelijkheid.

De massale botsingen in de Gazastrook hadden eerder de internationaal omstreden opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem overschaduwd. Volgens medische bronnen in Gaza werden meer dan 50 Palestijnen door Israëlische soldaten doodgeschoten. Meer dan 2.400 anderen werden gewond, de helft van hen door kogels, aldus het ministerie van Gezondheid in Gaza.

Internationale reacties

President Emmanuel Macron zal de komende dagen met alle spelers in de regio praten, klinkt het maandagavond vanuit zijn ambtszetel in Parijs. Macron heeft sinds de aankondiging van de Verenigde Staten om hun ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, voor de gevolgen van een dergelijke beslissing gewaarschuwd.

Het Turkse staatshoofd Recep Tayyip Erdogan heeft het optreden van Israël in de Gazastrook als genocide bestempeld. 'Wat Israël doet, is genocide. Van welke zijde het ook moge komen, van Amerika of Israël, ik vervloek dit humanitair drama, deze genocide', zei Erdogan aan het door de overheid gecontroleerde nieuwsagentschap Anadolu maandagavond. Erdogan kondigde drie dagen rouw af voor de maandag omgebrachte Palestijnen.

Zuid-Afrika heeft volgens Israëlische bronnen zijn ambassadeur teruggeroepen als reactie op het geweld in de Gaza-strook. Sisa Ngombane is voor overleg naar huis geroepen, bevestigde een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond.

De Arabische Golfstaat Koeweit heeft een zitting van de VN-Veiligheidsraad over het geweld in Gaza gevraagd. De voor dinsdag geplande sessie moet een open debat worden, zei de woordvoerder van de Koeweitse VN-afvaardiging maandag. Concrete stappen of een ontwerpresolutie, om de situatie aan de grens tussen de Palestijnse Gazastrook en Israël te kalmeren, zijn er momenteel niet.

De Palestijnse VN-ambassadeur Rijad Mansour acht de VS en hun beslissing om Jeruzalem tot hoofdstad van Israël te erkennen, voor het geweld verantwoordelijk. 'Als wereldmacht hebben de VS het vermogen om druk op Israël uit te oefenen en de misdaden tegen het Palestijnse volk te beëindigen', schreef Mansour maandag aan de VN-Veiligheidsraad. In plaats daarvan heeft Washington de 'compromisloosheid' van Israël alleen maar vergroot. Mansour riep de Veiligheidsraad op de 'extreem gevaarlijke situatie' na het bloedbad aan de grens met Gaza te ontmijnen.