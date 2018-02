'Witte Huis en Pentagon steeds meer verdeeld over aanpak Noord-Korea'

Volgens de krant, die zich beroept op niet bij naam genoemde functionarissen, is de Amerikaanse regering steeds dieper verdeeld over de aanpak van kernmacht Noord-Korea.

Zo is Nationaal Veiligheidsadviseur Herbert McMaster van mening dat de waarschuwingen van Trump aan het adres van Pyongyang niet geloofwaardig zijn als Washington niet beschikt over concrete militaire plannen. Binnen het Pentagon leeft echter de vrees dat het Witte Huis te hard inzet op militaire actie, die catastrofale gevolgen kan hebben. President Donald Trump te veel opties geven, verhoogt de kans dat hij tot actie overgaat, is de redenering.

Bloedneusstrategie

The NYT schrijft dat de spanningen al langer sluimeren, maar deze week aan de oppervlakte kwamen door de intrekking van de benoeming van Victor Cha tot ambassadeur in Zuid-Korea. Cha was al gescreend en goedgekeurd door Seoel.

De bocht van het Witte Huis heeft mogelijk te maken met de waarschuwing van Cha tegen een beperkte maar gerichte preventieve aanval op Noord-Korea, de zogenaamde 'bloedneusstrategie'. Die dreigt volgens hem 'te ontaarden in een oorlog die aan tien- tot honderdduizenden Amerikanen het leven kan kosten'.

De optie van zo'n preventieve aanval ligt volgens de NYT op tafel om de nucleaire faciliteiten in Noord-Korea uit te schakelen. McMaster is van mening dat onderhandelingen met Pyongyang geen zoden aan de dijk hebben gebracht. Minister van Defensie Jim Mattis en Joseph Dunford, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, blijven dan weer pleiten voor diplomatie. Volgens hen zijn er weinig, zo niet geen militaire opties die zonder gevolgen zullen blijven.

In een opiniestuk in The Washington Post schreef Cha dat het verkeerd is om te denken dat zo'n preventieve aanval de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal doen inzien dat hij niet anders kan dan terugkeren naar de onderhandelingstafel. 'Als je gelooft dat Kim alleen maar af te schrikken is met zo'n aanval, kan je dan tegelijk geloven dat zo'n aanval hem ervan zal weerhouden terug te slaan?'

Ontkend

In een reactie aan de NYT ontkent het Pentagon dat het op de rem staat in de kwestie-Pyongyang.

'Mr. Mattis levert de president geregeld militaire opties aan. Berichten over vertragingsmanoeuvres zijn vals', zegt woordvoerster Dana White. De woordvoerder van Dunford laat weten dat 'de generaal de beste militaire raad biedt' en dat 'het tegenovergestelde veronderstellen niet strookt met de waarheid'.