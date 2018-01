Witte Huis: Donald Trump verkeert 'in blakende gezondheid'

'Het medische bezoek van de president vandaag aan het nationaal militair hospitaal van Walter Reed is uitzonderlijk goed verlopen. De president verkeert in blakende gezondheid en ik kijk ernaar uit om het publiek er dinsdag over te informeren', zei arts Ronny Jackson, die eerder al met Trumps Democratische voorganger Barack Obama werkte.

Het recente boek 'Fire and fury' van journalist Michael Wolff, over de verkiezingscampagne van Trump en zijn eerste jaar in het Witte Huis, deed recent nog vragen rijzen over de geestelijke gezondheid van Trump.

Verantwoordelijken van het Witte Huis gaven alvast aan dat een psychiatrisch onderzoek geen onderdeel was van het medisch onderzoek van vrijdag. Zelf zei Trump in een reactie dat hij 'een stabiel genie' is.