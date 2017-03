Het klimaatakkoord van Parijs werd eind 2015 door meer dan 190 landen werd ondertekend. Ook door de VS, maar Trump ging tijdens zijn verkiezingscampagne fel tekeer tegen dat akkoord.

'We zijn bezig met de vragen rond het akkoord te onderzoeken en dat moet resulteren in een beslissing tegen de G7-top van eind mei, of vroeger', zei woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis.

Lees ook: de waarheid over klimaatverandering is nog steeds ongemakkelijk