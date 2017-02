Wilders tweet nepfoto met D66-leider Pechtold als sharia-aanhanger

Wilders tweette de foto als reactie op D66-lid Simone Kukenheim, die vorige week suggereerde dat Amsterdam zich moet afscheiden als de PVV-leider ooit (eerste) minister van Nederland zou worden. 'Is dit de volgende stap', schreef Wilders bij een foto waarop het hoofd van Pechtold tussen proshariabetogers is gefotoshopt.





Of Wilders wist dat de afbeelding bewerkt was, is niet helemaal duidelijk. Volgens de Volkskrant tweette hij in het verleden ook al eens de onbewerkte versie van de foto, die werd gemaakt in 2009 bij protesten tegen Wilders in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van zijn anti-islamfilm Fitna.

Wilders tweette ook foto's van Pechtold op een manifestatie in Den Haag vorige week, waarop ook een vermeend prominent Hamasaanhanger aanwezig was.

'Niet accepteren'

Pechtold zelf reageerde eerst via Twitter: 'Creatief knip- en plakwerk van Geert Wilders. Helaas waren de neonazi's bij zijn manifestatie niet gefotoshopt'.

Creatief knip- en plakwerk van @geertwilderspvv. Helaas waren de neo-nazi's bij zijn manifestatie niet gefotoshopt! https://t.co/StwKeLzuqD -- Alexander Pechtold (@APechtold) 6 februari 2017

Intussen schreef Pechtold een langere reactie op zijn Facebookpagina. 'Vaak kan ik wel lachen om mensen die creatief zijn met plaatjes op internet. Maar deze keer niet. Laten we dit niet accepteren. Die streep trek ik vandaag. En ik hoop velen met mij. Van D66'ers tot PVV'ers.'

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver sprak al zijn steun voor Pechtold uit. 'Onverantwoord en laag,' schrijft hij op Twitter. 'Wie nepnieuws tweet over de andere, gooit de eigen geloofwaardigheid te grabbel.'