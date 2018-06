Wilders naar Londen om veroordeelde anti-islamactivist

'Ik ben uitgenodigd voor een grote demonstratie volgende week in Londen en ik zal die bijwonen', laat Wilders weten. Rechts-populisten in binnen- en buitenland demonstreren al enkele dagen voor de vrijlating van Robinson.

Wilders daagt de Britse autoriteiten uit hem opnieuw de toegang te ontzeggen, zoals ze negen jaar geleden tevergeefs probeerden. Hij wijst erop dat voor enkele van zijn Amerikaanse medestanders de grens gesloten blijft.

Robinson zit een gevangenisstraf uit van 13 maanden voor het filmen van verdachten in een rechtszaak over zedenmisdrijven. Hij kreeg daarvoor in 2017 een voorwaardelijke celstraf, maar werd vorige week in Leeds opnieuw aangehouden voor iets vergelijkbaars.

Daar deed Robinson verslag van een proces tegen Britse mannen van Pakistaanse komaf die terechtstonden wegens het seksueel misbruiken van tientallen meisjes. Robinson moet zijn straf nu alsnog uitzitten. Dat de rechter tevens bepaalde dat de media niet over zijn arrestatie mogen berichten, leidde tot verontwaardigde reacties. Het omstreden mediaverbod is inmiddels opgeheven.