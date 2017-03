Wilders en Rutte in debat: 'Ik heb littekens op mijn gezicht, u kunt ze allemaal zien'

Amper dertig minuten kregen Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD) om te praten, maar ook in de inleiding ging het al hard tegen onzacht. Meteen kwam de olifant in de kamer op tafel: de heisa van afgelopen weekend naar aanleiding van de komst van Turkse ministers naar Nederland. Zoals eerder in de campagne haalde Rutte het cijfer aan dat 80 procent van de Turkse Nederlandse goed geïntegreerd is, maar Wilders counterde dat slechts 12 procent ietwat op Nederland is gericht. De rechts-populistische politicus wil na dit weekend de Turkse ambassadeur Nederland uit zetten, een idee dat Rutte niet ziet zitten. 'En dat is nu het verschil tussen twitteren vanaf de bank en het land besturen.'

