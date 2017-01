Wil François Hollande voorzitter van de Europese Raad worden?

François Hollande heeft zijn oog laten vallen op het voorzitterschap van de Europese Raad. Dat schrijft Le Parisien op basis van 'meerdere bronnen' in de entourage van Hollande. De Franse president verlaat in mei het Elysée en zou naar Brussel willen verhuizen om Donald Tusk op te volgen als Europees president.

In mei wordt de nieuwe president van Frankrijk verkozen, maar het staat nu al vast dat Hollande zichzelf niet zal opvolgen. Wat hij wel nog wil doen, is nog niet duidelijk, maar volgens enkele ingewijden wil hij de Europese Raad gaan voorzitten, de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Die toppen worden sinds enkele jaren geleid door een vaste voorzitter. Herman Van Rompuy was de eerste, eind 2014 volgde de Poolse oud-premier Donald Tusk hem op.

De timing lijkt in ieder geval ideaal voor Hollande. Het mandaat van Tusk loopt eind mei af. Dat kan weliswaar nog eenmaal met 2,5 jaar worden verlengd, maar op papier staat niets de aanduiding van een nieuwe president in de weg. Als de volgende president van Frankrijk geen socialist is, is het nog maar de vraag of hij/zij Hollande zal steunen. Op dit moment zijn het vooral de rechtse politici François Fillon en Marine Le Pen die furore maken in de peilingen.

Een bijkomend obstakel zou uit de eigen politieke familie kunnen komen, want volgens sommigen heeft ook de Italiaanse socialist Matteo Renzi, die in december ontslag nam als premier, zijn zinnen op de Europese Raad gezet, hoewel media ook beweren dat Renzi zichzelf weer als premier wil zien.

Sinds de christendemocraat Antonio Tajani de socialist Martin Schulz opvolgde als voorzitter van het Europees Parlement, moeten de socialisten het zonder Europese topfunctie doen.