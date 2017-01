Wikileaks-oprichter Assange wil (onder voorwaarden) uitgeleverd worden aan VS

Wikileaks-oprichter Julian Assange wil worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, 'ondanks de duidelijke ongrondwettelijkheid van het dossier van het Amerikaanse ministerie van Justitie'. Zij het op 1 voorwaarde: Assange wil dat de Amerikaanse president Barack Obama in zijn laatste dagen als president gratie verleent aan oud-soldaat Chelsea Manning. Dat meldt Wikileaks via Twitter. De site kreeg van Manning meer dan 700.000 vertrouwelijke documenten, waarvoor Manning veroordeeld werd.

De Wikileaks-oprichter verblijft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te vermijden. In dat land lopen twee aanklachten voor verkrachting, maar Assange ontkent de feiten. Hij vreest dat Stockholm hem aan de Verenigde Staten zal uitleveren, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor de publicatie van honderdduizenden militaire en diplomatieke documenten, hem bezorgd door Manning.

Manning, die een geslachtsverandering onderging en voorheen Bradley heette, werd in augustus 2013 veroordeeld omdat hij de geheime documenten aan Wikileaks doorspeelde. In de gevangenis heeft Mannings al twee keer geprobeerd een einde te maken aan haar leven. Aanhangers van Manning zetten nu hun hoop op Obama. Woensdag berichtten media nog dat Obama Manning op een shortlist heeft gezet voor strafvermindering.