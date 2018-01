Wie wordt de nieuwe Angela Merkel?

Als minister-president van de kleine deelstaat Saarland gaf Kramp-Karrenbauer de afgelopen zeven jaar blijk van een groot talent voor de regionale politiek. Of ze ook talent heeft om mee te draaien op een hoger niveau zal mogelijk snel blijken. Volgens bronnen binnen de CDU wil bondskanselier Merkel haar een mooie ministerpost geven in de nieuwe, nog te vormen Duitse regering. In die hoedanigheid zou ze zich dan warm kunnen lopen voor het allerhoogste niveau: dat van bondskansel...