Wie is nu de echte president van Gambia?

Jammehs ambtstermijn verstreek donderdag om middernacht. Ondanks een laatste poging van de Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz om hem te overtuigen, weigert hij op te stappen. Na een regeerperiode van 22 jaar verloor Jammeh in december vorig jaar de presidentsverkiezingen van de kandidaat van de verenigde oppositie, Adama Barrow. Aanvankelijk erkende hij ook tot grote verrassing voor velen zijn nederlaag, later kwam hij daarop terug. Hij eist via het Hooggerechtshof een annulering van de uitslag en nieuwe verkiezingen, maar dat zegt zich voorlopig niet over de zaak te kunnen/willen buigen.

