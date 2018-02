Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Wie is Carter Page, de man om wie het geheime memo draait?

De 47-jarige Carter Page is door een voormalige werkgever afgedaan als wackadoodle. Een Russische spion die hem probeerde te rekruteren, hield het eenvoudiger. Page is 'een idioot', zei hij, in een afgeluisterd gesprek. Hoe kon deze 'idioot' een rol krijgen in de presidentscampagne van Donald Trump? En waarom is zijn afluistering cruciaal geworden in Washington?