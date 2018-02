Wie heeft de grootste? Noord-Korea houdt militaire parade aan vooravond Olympische winterspelen

Donderdag heeft in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang een militaire parade plaatsgevonden. Dat meldt CNN op basis van een diplomatische bron. De parade zou ter ere van de zeventigste verjaardag van de formele oprichting van de Korean People's Army zijn, ook op 8 februari. Opvallend is echter dat er in jaren geen grote viering van die dag geweest is en dat de timing ongeveer samenviel met de welkomstceremonie voor de Winterspelen in Zuid-Korea.

Adam Mount, van de Federatie voor Amerikaanse Wetenschappers, zei aan CNN: 'De Noord-Koreanen hebben de neiging om zich zo te gedragen tijdens rustige periodes, om hun onafhankelijkheid in de verf te zetten en om ons te overtuigen dat hun nucleair arsenaal oneindig is. Het is duidelijk bedoeld om ons te tarten.'

Voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dit een kans om het patriottisme aan te zwengelen en de wereld te herinneren aan de snelle vooruitgang van het nuceleaire programma van zijn land.

Trump wil er ook een

Internationale media waren niet uitgenodigd, in tegenstelling tot de 50.000 aanwezige Noord-Koreanen - onder hen 13.000 militairen. De parade bevatte 'honderden' raketten en projectielen. Volgens de eerder vermelde diplomatische bron, waren die aanwezig 'om de Amerikanen de stuipen op het lijf te jagen'.

Noord-Korea is niet het enige land met een traditie van militaire parades. Ook in onder meer China en Rusland vinden dergelijke parades plaats. Afgelopen jaar woonde de Amerikaanse president Donald Trump de militaire parade in Frankrijk bij - wat bij hem het verlangen naar een eigen parade opgewekt heeft.

