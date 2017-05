Wie durft stembiljetten leveren voor een illegaal referendum?

De spanningen tussen de Catalaanse en Spaanse regeringen lopen op. De Generalitat, de Catalaanse regering geleid door Carles Puigdemont, is vastberaden om een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Sinds zijn aanstelling in 2016 heeft Puigdemont herhaaldelijk duidelijk gemaakt te willen doorzetten, ondanks dreigementen van Madrid. Zo verbood het Grondwettelijk Hof in februari de resolutie die een referendum mogelijk moet maken.

...