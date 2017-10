WHO herbekijkt benoeming Robert Mugabe bij WHO

Canada heeft zaterdag geëist dat de benoeming van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe als goodwillambassadeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt ingetrokken. Premier Justin Trudeau noemde de beslissing 'belachelijk' en 'absoluut onaanvaardbaar'.

'Toen ik hoorde praten van de benoeming van Robert Mugabe door de WHO dacht ik eerlijk gezegd dat het om een aprilgrap ging', zei Trudeau op een persconferentie in Edmonton (Alberta). 'Het is absoluut onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat dit individu een rol heeft als goodwillambassadeur van om het even welke organisatie, en al zeker van de WHO (...) Dit is belachelijk.'

In een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg Canada 'deze benoeming teniet te doen'. 'Gezien de ernst van de schendingen van de mensenrechten onder het regime van Mugabe is een dergelijke benoeming onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Dit gaat in tegen de doelstellingen om de meest kwetsbare volkeren ter wereld te beschermen.'

Vanwege de hevige kritiek op de benoeming van Mugabe zei de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanam, al dat hij 'de kwestie herbekijkt'. Ook de Verenigde Staten sloten zich al aan bij de aanzwellende kritiek en zegden dat de aanstelling ingaat 'tegen de idealen van de Verenigde Naties'.