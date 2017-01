Westelijke Sahara, een vergeten conflict: 'Een gewapende strijd zal niet werken'

Dinsdag is in Rabat het proces van Gdeim Izik gestart, maar weinigen weten dat. Omdat het conflict in de Westelijke Sahara ongekend is, of liever wordt vergeten. "Nochtans ligt de enige oplossing in een globale mobilisatie", stelt professor Stephen Zunes (Universiteit van San Francisco). Een gesprek over slechtziende bondgenootschappen, Europees lef en economische belangen.