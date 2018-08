'Werkloosheid, migratiedruk en racisme maken Italië nog kwetsbaarder dan het al was'

Het was de Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer die de bijtende Italiaanse zelfkritiek van de nieuwssite Linkiesta via sociale media hielp verspreiden: 'In een ernstig land zou het twee maanden duren om een brug opnieuw op te bouwen, en twintig jaar om een zondebok aan te wijzen; in Italië is het precies omgekeerd.' Pfeijffer woont al jaren in Genua, de plek waar afgelopen week de Ponte Morandi instortte, waardoor het verkeer bijna negentig meter naar beneden viel en meer dan veertig mensen omkwamen.

...