Werkloosheid in Palestijns bezet gebied: 'Duidelijk dat afwezigheid kansen tot wanhoop drijft'

In een jaarlijks terugkerend rapport, dat sinds 1980 verschijnt, kijkt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naar de arbeidssituatie in de bezette Arabische gebieden.

Uit de jongste studie blijkt dat in 2017 vooral vrouwen en jongeren erg vaak te maken kregen met werkloosheid. Bijna de helft van de Palestijnse vrouwen is werkloos. De situatie voor jongeren is bijna hetzelfde.

Dieptepunt

'De Palestijnse arbeidsmarkt verkeert op een dieptepunt en dat zou iedereen zorgen moeten baren', zegt ILO-directeur-generaal Guy Ryder in het voorwoord bij het rapport. 'Het is duidelijk dat de afwezigheid van kansen voor jonge mensen hen tot wanhoop drijft', zegt hij.

In Gaza is bijna elke tweede werknemer werkloos. Twee derde van de vrouwelijke werknemers heeft geen baan. De blokkade van de Gazastrook heeft een groot deel van de economische activiteit verlamd en de inkomens per hoofd van de bevolking liggen sterk onder het niveau van de vroege jaren 1990.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt weerspiegelen de sombere economische situatie en de beperkingen die zijn opgelegd door de bezetting. Door dit ernstige gebrek aan arbeidsmogelijkheden, is het niet verrassend dat een groeiend aantal Palestijnen, met name de jongere generatie, zich terugtrekt uit de arbeidsmarkt, zegt het rapport.

Delen

Het rapport beschrijft ook verschillende beperkingen van de economische activiteit die voortvloeien uit de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het grootste deel van het bezette land blijft effectief verboden voor Palestijnen, de opbouw van nederzettingen neemt toe en Oost-Jeruzalem is afgesloten van de rest van de Westelijke Jordaanoever.

Tewerkstelling in Israël stijgt

Een lichtpunt is te vinden in enkele bemoedigende tekens van samenwerking door Israël met de Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever. In 2017 waren 11 procent meer Palestijnen aan het werk in de Israëlische economie ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vorig jaar waren 131.000 Palestijnen aan het werk in Israël en de nederzettingen. Wel waarschuwt het rapport dat hun werk vaak gepaard gaat met hoge kosten, kwetsbaarheid en ontberingen. Zo moest de helft van de werknemers met een vergunning exorbitante vergoedingen betalen aan makelaars om de benodigde documenten te bemachtigen. Ook zijn de arbeidsomstandigheden vaak precair, vooral voor de meer dan veertigduizend Palestijnen die zonder vergunning werken in zowel Israël als de nederzettingen.

ILO roept in het rapport op tot 'verbeterd bestuur en dringende hervorming' van het wervings-, plaatsings- en toegangssysteem voor Palestijnen die in Israël werken. Van dergelijk initiatief zou 'zowel de Palestijnse werknemer als de Israëlische werkgever kunnen profiteren.'