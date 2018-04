Wereld reageert verheugd op Koreaans vredesproces

In een gezamenlijke verklaring na de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, hebben beide leiders vrijdag gezegd dat ze vredesgesprekken willen aanknopen. Na de Koreaanse Oorlog van 1950-1953 werd nooit een vredesakkoord getekend, maar nu zou het er alsnog van komen.

Premier Charles Michel (MR) heeft op Twitter al snel zijn steun uitgesproken voor het Koreaanse vredesproces. 'Na 65 jaar kan onze wereld een veiligere plek worden, met vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland. We steunen de wens van Noord- en Zuid-Korea om een vredesakkoord te ondertekenen en zo de Koreaanse Oorlog formeel te beëindigen', zei Michel op Twitter.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump reageerde via Twitter. 'Na een hels jaar van raketlanceringen en kernproeven vindt momenteel een historische bijeenkomst plaats tussen Noord- en Zuid-Korea. Er gebeuren goede dingen, maar de toekomst zal het moeten uitwijzen.' In een tweede tweet stak hij pluimen op de hoed van de Verenigde Staten en de Amerikaanse bevolking. 'DE KOREAANSE OORLOG IS BIJNA GEDAAN! De Verenigde Staten, en al hun FANTASTISCHE inwoners, mogen heel trots zijn op wat momenteel gebeurt in Korea!'

'Dit is zeer goed nieuws', reageerde Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin. De Russische president Vladimir Poetin 'heeft meermaals benadrukt dat een levensvatbare en stabiele oplossing voor de situatie op het Koreaanse schiereiland enkel tot stand kan komen via een rechtstreekse dialoog. En vandaag zien we dat er een rechtstreekse dialoog geweest is', zei hij.

De Japanse eerste minister Shinzo Abe prees de inspanningen van Zuid-Korea. 'Ik hoop echt dat Noord-Korea concrete acties zal ondernemen', zei hij. Hij doelde daarmee op het raketprogramma en het kernprogramma van Noord-Korea, maar ook op de ontvoering van Japanse staatsburgers door Pyongyang. Abe voegde er nog aan toe dat hij snel door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gebrieft zou worden.

Eerder op de dag had China ook al zijn vreugde over de Koreaanse toenadering laten blijken. 'China juicht de historische stap van de twee leiders toe. We bewonderen de moed en de politieke vastberadenheid die ze hebben getoond', zei een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.