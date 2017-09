'Wellicht EU-sancties voor Zimbabwaanse bloeddiamanten verhandeld in Antwerpen'

Het gaat om diamanten uit de mijn van Marange, die in het verleden geweerd werden op de internationale markt omdat het zou gaan om bloeddiamanten. Dat meldt de ngo Global Witness in een rapport.

De drie tenders in kwestie waren volgens de ngo de eerste Europese verkopen van Zimbabwaanse diamanten, nadat de Europese Unie enkele maanden eerder beslist had om het eerder ingevoerde embargo voor die diamanten op te heffen. Dat embargo was er gekomen als sanctie tegen het regime van president Robert Mugabe.

De Europese Unie voerde in 2002 voor het eerst sancties tegen Zimbabwe in, als antwoord op een escalatie van geweld, intimidatie van regeringscritici en de invoering van repressieve wetgeving. In 2008 en 2009 werden respectievelijk de militaire onderneming Zimbabwe Defence Industries (ZDI) en de Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) toegevoegd aan de sanctielijsten van de EU.

De meeste van die sancties werden door de EU in september 2013 geschrapt na de verkiezingen in Zimbabwe, waaronder ook die tegen ZMDC, dat laatste volgens Global Witness na hevig Belgisch gelobby. Tot op vandaag blijven evenwel sancties gelden tegen president Mugabe, zijn vrouw en de ZDI.

Bij de drie tenders in Antwerpen die de ngo aanhaalt zouden diamanten verkocht zijn van het Chinese bedrijf Anjin. Dat is volgens Global Witness voor de helft in handen van de Chinese investeerder AFECC, voor tien procent van ZMDC en voor veertig procent van ZDI (via de bedrijven Matt Bronze en Glass Finish).

Omdat ZDI, dat voorkomt op de EU-sanctieslijst, zo'n groot aandeel heeft in Anjin, meent Global Witness dat die EU-sancties overtreden zijn bij de verhandeling van de diamanten in Antwerpen. Dat zou ook het geval zijn voor de kopers van die diamanten.

AWDC benadrukt in een reactie aan Global Witness dat het alle EU-sancties nauwgezet naleeft en dat er geen harde bewijzen zijn voor connecties tussen Anjin en ZDI. Anjin wilde niet reageren op de beschuldigingen.

Global Witness vreest dat de opbrengsten van de diamanthandel door het Zimbabwaanse leger gebruikt zullen worden om geweld tegen de burgerbevolking in stand te houden.