'Weet iemand wat 'geen Brexit is beter dan een slechte Brexit' betekent? '

En zo werd een saaie, voorspelbare verkiezingscampagne toch nog interessant. Want ligt premier Theresa May de ene dag nog 24 punten voor in de peilingen en lopen de Tories zich warm voor een meerderheid van honderd zetels, even later is die voorsprong gedaald tot rond het vriespunt van vijf punten. En daar deed ze het niet voor. Met vijf percentage punten ben je niet meer onaantastbaar. May had nog drie jaar te gaan, maar schreef verkiezingen uit omdat ze de wind van de peilingen in de zeilen had. Het momentum was met Moeder Theresa. Of de bebaarde, bejaarde Jeremy Corbyn, wiens kledingstijl evenals zijn ideologie, sinds 1971 niet veranderd is, haar op de valreep kan inhalen? Het is de vraag die de laatste week van de ...