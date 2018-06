Weer veertig politieke gevangenen vrijgelaten in Venezuela, tachtig in twee dagen

Communicatieminister Jorge Rodriguez kondigde zaterdag op de nationale televisie aan dat de veertig strafvermindering zouden krijgen. Hij zei er niet bij hoeveel gevangenen in totaal zullen vrijgelaten worden.

Een dag eerder waren de eerste veertig gevangenen vrijgelaten die beschuldigd zijn van politieke misdrijven, na een beslissing van het staatshoofd. Onder hen gewezen burgemeester van San Cristobal, Daniel Ceballos, en generaal op rust Angel Vivas.

Maduro staat onder sterke internationale druk na zijn betwiste herverkiezing op 20 mei.

Voor hun vrijlating verschijnen de gedetineerden nog op een plechtigheid voor de voorzitster van de grondwetgevende vergadering, Delcy Rodriguez, bevoegd voor vrijlatingen via een waarheidscommissie. 'We moeten afstand nemen van haat en onverdraagzaamheid, en democratische en vreedzame paden opzoeken', zei Rodriguez zaterdag. Voor haar gebeuren de vrijlatingen "in naam van de vrede en verzoening".

De vrijgelaten gevangenen krijgen wel het verbod om het land te verlaten. Het merendeel mag ook niet praten met de pers. Volgens de ngo Foro Penal telt Venezuela ongeveer 350 'politieke gevangenen', wat de regering ontkent.