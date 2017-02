Wedloop om "IS-stad" al-Bab te bevrijden

Syrische regeringstroepen en bondgenoten van de sjiitische Libanese beweging Hezbollah zijn vrijdagavond tot dicht bij de door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gecontroleerde stad al-Bab opgerukt. Al-Bab is zowat het laatste IS-bolwerk in het noordelijke deel van het al ruim vijf jaar door een regionale oorlog geteisterde land.