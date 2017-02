'We moeten weer oorlogen winnen': Trump wil 54 miljard extra in Defensie pompen

De Republikeinse regering-Trump wil de begroting voor defensie met 54 miljard dollar optrekken en op andere budgetten - behalve die in verband met veiligheid - besparen. Dit heeft een functionaris van het Witte Huis maandag gezegd. De stijging voor Defensie is 'historisch'. Eerder meldde New York Times al dat Trump meer geld zou uittreikken voor Defensie op basis van anonieme bronnen.

Een medewerker van het Witte Huis verklaarde aan Reuters dat er maar liefst 54 miljard dollar (ongeveer 51,1 miljard euro) aan budget bijkomt voor het Pentagon, dat nu zo'n 600 miljard dollar (zo'n 566,1 miljard euro) bedraagt. Dat is ongeveer 9 procent.

Behalve de andere overheidsinstanties die met veiligheid te maken hebben, zullen de meeste andere ministeries en overheidsdiengen equivalent hun budget verminderd zien. Zo komt er een 'aanzienlijke daling' van de buitenlandse hulp. 'Wij zullen veiligheid opvoeren en programma's met lagere prioriteit verminderen', zei een medewerker van de begrotingsdienst van het Witte Huis op voorwaarde van anonimiteit. Donald Trump komt daarmee zijn verkiezingsbelofte na de 'Amerikanen te zullen beschermen'. 'We moeten winnen. We moeten terug oorlogen winnen', zei Trump volgens Business Insider. 'We vechten niet om te winnen. We moeten winnen of we vechten überhaupt niet.'

Over de vermindering van de buitenlandse hulp zei hij dat het ontwerp van begroting 'verwacht dat de rest van de wereld zijn rol opvoert in sommige programma's waarin dit land de VS in het verleden zo genereus zijn geweest'.

De Amerikaanse pers, waaronder Associated Press, gewaagde ook van minder geld voor diplomatie en milieubescherming. De regering-Trump zal haar begroting in maart indienen in het Congres. Trump's Democratische voorganger Barack Obama had de militaire uitgaven tot bijna 600 miljard dollar of 3,3 procent van het bbp teruggeschroefd. Niettemin was Washington daarmee afgetekend koploper in de wereld.

Dinsdag spreekt de president het Amerikaanse Congres toe. Trump zal daar naar eigen zeggen ook zijn plannen voor de infrastructuurwerken, die hij beloofde tijdens zijn campagne, uit de doeken doen.