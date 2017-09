'We hebben eigenlijk geen idee hoe we moeten omgaan met autoritaire staten'

Van Gibraltar tot de Rode Zee en van de Rode Zee tot in Moermansk wordt Europa bijna volledig omgord door autoritaire regimes. Dat kunnen democratieën zijn met een oppermachtige president, zoals in Rusland of in Turkije, koninkrijken met invloedrijke vorsten zoals Jordanië en Marokko, of dictaturen zoals Syrië. Bij sommige regimes hebben we nog het geluk dat er relatief verlichte geesten aan het roer staan en dat het met de onderdrukking van de oppositie nog meevalt. In andere staten nemen de brutaliteit en de repressie alleen maar toe. Dan rijst natuurlijk de vraag hoe we met die landen om zouden moeten gaan. We kunnen ons immers niet afsluiten van ons nabuurschap, zeker niet in tijden van vluchtelingenstromen, grensoverschrijdend geweld en milieuproblemen. De rel rond de Sudanese delegatie die in ons land asielzoekers moet komen identificeren, drukte ons opnieuw met de neus op de feiten: we hebben eigenlijk geen idee hoe we moe...