'We hebben de war on drugs wereldwijd verloren. Het is tijd om dat te erkennen'

Die primeur was de toetreding van zijn land tot de NAVO: Colombia wordt de eerste Latijns-Amerikaanse 'globale partner' van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - zulke partners zijn geen volwaardig lid, maar worden wel geconsulteerd en nemen deel aan missies. Juan Manuel Santos kwam het partnerschap op 31 mei formaliseren in onze hoofdstad, nadat hij in kunstencentrum Bozar een lezing had gegeven over 'Conflictoplossing in de 21e eeuw'.

...