Jonathan Holslag (VUB) Professor internationale betrekkingen aan de VUB en auteur van 'De kracht van het paradijs'. analyse

We geven jaarlijks meer uit aan smartphones dan aan defensiemateriaal

'We moeten verder kijken dan de belangen van de huidige generaties', vindt Jonathan Hoslag. 'Waar het om gaat, is ook de komende generaties in staat te stellen zich te verdedigen.'