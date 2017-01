'Water van Flint is niet langer gevaarlijk'

Dat is goed nieuws voor de stad, die al meer dan twee jaar geplaagd wordt door loodvervuiling in haar drinkwater, aldus Heidi Grether, bestuurder van de Michigan Department of Environmental Quality.

Uit tests blijkt dat de hoeveelheid lood in het water tussen juli en december gezakt is tot 12 deeltjes per miljard, wat lager is dan de federale limiet van 15 deeltjes per miljard, aldus de autoriteiten volgens persagentschap Reuters. Volgens een inwoonster van Flint zijn de resultaten echter misleidend, omdat het water slechts getest werd in een derde van de huizen in Flint. De reacties tonen wantrouwen voor het resultaten van het onderzoeken, nadat eerder vele officiële instanties niet ingrepen om de loodvergiftiging te voorkomen en naderhand probeerden de schade te minimaliseren.

Flint kampte met vuil en verontreinigd drinkwater nadat in 2014 uit besparingsoverwegingen werd besloten om het waternet van de stad op een lokale rivier aan te sluiten. Voordien kwam het water uit grotere stad Detroit.

Inwoners klaagden sindsdien onder andere over huiduitslag, misselijkheid en haaruitval. Vooral kinderen waren de dupe, en liepen door het gebruik van vervuild water groei- en ontwikkelingsachterstand op, die volgens experts ononomkeerbaar is.

Noodtoestand

Nadat bij steeds meer kinderen verhoogde loodwaarden in het bloed werden aangetroffen, werd het probleem pas in het najaar van van 2015 door de autoriteiten erkend. Sindsdien verliep de watervoorziening opnieuw via Detroit, maar de waterleidingen waren zodanig aangetast dat het water nog steeds veel lood bevatte en het volgens experts enkel geschikt was om te wassen, en niet om te drinken. Het was zo dramatisch dat president Barack Obama in januari 2016 de noodtoestand uitriep in het gebied.

De watervervuiling werd ook een belangrijk thema tijdens de presidentsverkiezingen. Donald Trump en Hillary Clinton bezochten tijdens hun campagne allebei de stad om de crisis te bespreken met de lokale autoriteiten. Burgemeester van Flint Karen Weaver liet dinsdag weten dat ze zich zal blijven inzetten om de zowat 20.000 vervuilde waterleidingen te vervangen.

Lees hier meer over wat er foutliep in Flint.