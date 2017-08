Wat wil de IS en wat wilde de profeet? Op zoek naar het ware leven van Mohammed

Volgende week begint de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere moslim één keer in zijn leven moet ondernemen. Mekka is de plaats waar Mohammed heeft gepredikt. Maar wie was hij? En waarom is de Koran zo verwarrend? Internationale wetenschappers, moslims en anderen gaan voorzichtig de discussie aan.