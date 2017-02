'Wat voor mannen willen zich nog ridder noemen in de 21ste eeuw?'

Hoe het met haar ging, vroeg iemand van de media bezorgd aan Victoria Beckham bij haar modeshow in New York. Het viel niet mee, zei de vroegere Posh Spice, maar ze deed haar best optimistisch te blijven en de moed erin te houden. Even dacht ik dat de empathische vragensteller informeerde naar een chemotherapiebehandeling, maar de vraag gold de turbulentie veroorzaakt door Beckileaks. Gelekte emails hadden echtgenoot Davids obsessie blootgelegd met een titel. In zijn jacht op een ridderschap was Becks over genoeg lijken gegaan om er zijn zorgvuldig gecultiveerde reputatie van supervader, Unicefambassadeur en Engels Instituut, mee op de tocht te zetten.

